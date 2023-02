Dodici corde d’amore: spettacolo con Battiato e Gioeni a Ragusa

RAGUSA – Prosegue la 28esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'anima” con un concerto molto suggestivo dal titolo “Dodici corde d'Amore”, con il duo di chitarre formato da Claudia Battiato e Rosario Gioeni in programma sabato 25 febbraio alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Leader di Ragusa (via Ettore Fieramosca n. 163). L'esecuzione dei due musicisti accompagnerà il pubblico in un viaggio storico attraverso gli stili compositivi che hanno caratterizzato la letteratura musicale per duo di chitarre, partendo dallo stile classico dell’800 e percorrendo tradizione ed innovazione della scrittura chitarristica sino ai giorni nostri. La serata inizierà con la celebre “Serenata” di Ferdinando Carulli, che è probabilmente uno dei brani più eseguiti in stile classico del primo Ottocento.









Seguirà il brano “La vie Bréve”, scritto nei primi anni del '900 dal compositore Manuel de Falla facendo tesoro della pratica della trascrizione di temi celebri tratti dal repertorio operistico, dramma lirico che sin da subito ha riscosso notevole successo tra il pubblico. Allo stesso modo, l’overture della “Gazza Ladra” di Rossini è stata trascritta da Rosario Gioeni selezionando scelte tecniche che spingono l’esecuzione quasi ai limiti della tecnica chitarristica, al fine di riproporre un ascolto più possibile fedele alla versione integrale del brano conosciuto. Si passerà poi a nuove soluzioni compositive della seconda metà del '900 e al nuovo mondo, volteggiando tra Argentina e Brasile. “Le dolci note delle chitarre – spiega Diana Nocchiero, direttrice artistica della manifestazione concertistica – saranno protagoniste di un incantevole concerto dedicato all'amore, alla bellezza e alla gioia. I chitarristi Claudia Battiato e Rosario Gioeni, straordinari musicisti, guideranno gli spettatori alla scoperta di molteplici e meravigliose nuances timbriche”.













Rosario Gioeni, percussionista marimbista e chitarrista, si è diplomato in percussioni presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania sotto la guida del M°Giovanni Caruso, e presso li stesso Istituto ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in discipline musicali ad indirizzo interpretativo – compositivo, ed inseguito anche il Diploma Accademico di II Livello abilitante all’insegnamento. Presso il Conservatorio di musica “A. Corelli” di Messina ha conseguito invece il diploma in chitarra classica. È vincitore assoluto di numerosi concorsi da solista. Svolge un’intensa attività didattica e concertistica vantando al suo attivo numerosi concerti per prestigiose associazioni musicali in qualità di percussionista e chitarrista, ed ha preso parte a varie edizioni del Festival Internazionale di Percussioni “World Percussion Movement”. Ha pubblicato la prima Incisione discografica di Marimba Solista “Gioeni Plays Bach/Giuliani/Cheung” tramite l’etichetta DAD Records, e la prima incisione discografica per chitarra classica solista “Moti dell’Anima”.

Claudia Battiato ha intrapreso lo studio della chitarra classica con il M°Maurizio Scaminante e successivamente con il M°Marcello Cappellani. Ha conseguito brillantemente la laurea in chitarra classica presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del M°Renato Pace e la Laurea Specialistica di Secondo Livello ad Indirizzo Interpretativo-Compositivo in Chitarra Classica. È vincitrice di premi in svariate competizioni musicali gareggiando sia come solista che in formazioni di musica da camera. Ha seguito diverse Masterclass di perfezionamento con il sud americano Luis Quintero, con il concertista Giulio Tampalini e con Maurizio Colonna. È attiva in veste di professionista del settore musicale vantando collaborazioni ed attività concertistica per varie associazioni.

“Melodica – La musica dell'anima” ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il costo del singolo biglietto intero è di € 10 e ridotto per gli studenti fino a 20 anni è di € 5, l'ingresso è invece gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.