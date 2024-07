Diventa “olimpico” il premio “Ragusani nel Mondo” in programma il prossimo 27 luglio. Due atlete olimpioniche abbracceranno Ragusa da Parigi

Il Premio “Ragusani nel Mondo” torna il prossimo 27 luglio in Piazza Libertà a Ragusa, celebrando la sua 29esima edizione con un occhio puntato verso i giochi olimpici di Parigi. La manifestazione iblea, con una forte enfasi sullo sport, vedrà la partecipazione virtuale delle campionesse Larissa Iapichino e Savita Russo.

Larissa Iapichino, nata a Borgo San Lorenzo il 18 luglio 2002, è una delle atlete più promettenti del panorama sportivo italiano. Figlia d’arte, con la madre Fiona May, due volte argento olimpico nel salto in lungo, e il padre Gianni Iapichino, ex primatista italiano dell’asta e originario di Vittoria, Larissa ha già brillato in molte competizioni internazionali. Savita Russo, nata a Scicli il 18 maggio 2005, è una judoka di grande talento. Ha trionfato a livello internazionale, ottenendo tra i suoi successi il bronzo ai Mondiali cadetti del 2022, il titolo europeo juniores del 2023 in Olanda e recentemente il bronzo ai Campionati Europei di Zagabria.

Inoltre, sarà premiata la Virtus Ragusa per la recente promozione ottenuta. Il Premio “Ragusani nel Mondo”, fin dalla sua prima edizione nel 1995, è diventato una vera icona della ragusanità, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Questo è stato sottolineato più volte da Salvatore Brinch, presidente dell’associazione “Ragusani nel Mondo”, dal presidente onorario Franco Antoci e dal direttore Sebastiano D’Angelo.

I premiati di quest’anno rappresentano delle eccellenze nei loro ambiti:

Guglielmo Iozzia, ingegnere biomedico originario di Santa Croce Camerina, specializzato in Intelligenza Artificiale applicata alla ricerca di vaccini.

Orazio Caffo, chirurgo oncologico originario di Modica, direttore di Oncologia Medica all’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Ignazio Tasca, medico chirurgo originario di Scicli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Imola.

Corinna Carbone, manager nel settore delle risorse umane, originaria di Ragusa, attualmente responsabile HR in un’azienda statunitense nel settore della sostenibilità ambientale.

Antonio Noto, sociologo e sondaggista di origine chiaramontana, fondatore e direttore di Noto Sondaggi.

Per il premio dedicato alle imprese, il riconoscimento andrà ad Argo Software, azienda di Ragusa leader nella progettazione di soluzioni informatiche per il settore scolastico, premiata per l’innovazione nel e-learning e gestione documentale. Inoltre, ci saranno due riconoscimenti alla memoria per il pittore Franco Cilia e il fotografo Peppino Leone, recentemente scomparsi.

Durante la serata, vari ospiti si alterneranno sul palco, tra cui i “Cugini di Campagna” che, dopo le premiazioni, terranno un concerto aperto a tutti. Sarà presente anche il giovane cantante Lorenzo Licitra, noto per la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” e per il ruolo di Gesù nel musical “Jesus Christ Superstar”. L’evento sarà arricchito dall’Orchestra di Peppe Arezzo e numerosi altri momenti di spettacolo, compreso l’intervento del cabarettista Massimo Spata.

L’evento continua a crescere in popolarità e rilevanza. Quest’anno, il Direttivo dell’Unione Nazionale Associazione Immigrazione e Emigrazione (U.N.A.I.E.) si riunirà a Ragusa nei giorni antecedenti la manifestazione, segno del prestigio acquisito dal premio a livello nazionale.

La serata della cerimonia, preceduta da un’anteprima a Chiaramonte Gulfi la sera del 26 luglio, sarà condotta dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri. La conferenza stampa di presentazione dei premiati si terrà la mattina del 27 luglio presso l’auditorium dell’Università Pegaso di Ragusa. Maggiori informazioni si potranno trovare sul sito web www.ragusaninelmondo.it e sui canali social, dove si terrà anche la diretta streaming. L’accesso alla serata, che inizierà puntualmente alle ore 20 in piazza Libertà, è libero fino ad esaurimento posti.

