Dipendenze, nasce il Centro di Pronta Accoglienza: scelto l’ospedale Busacca di Scicli

Un servizio, il Centro di Pronta Accoglienza, che nascerà al servizio di tutto il territorio ibleo e che l’Asp di Ragusa ha individuato in uno dei padiglioni dell’ospedale Busacca. L’argomento è stato affrontato ed approfondito in consiglio comunale alla presenza direttore generale Pino Drago, della direttrice sanitaria Sara Lanza e del responsabile del Sert Giuseppe Mustile. Un parere consultivo tenendo conto che in provincia di Ragusa i locali già pronti strutturalmente e validi per ospitare il centro sono stati individuati nell’ospedale sciclitano adatto ad ogni forma di riabilitazione per la sua ubicazione e composizione in singoli padiglioni. In corso le procedure per l’attivazione del Centro voluto da una legge regionale dell’agosto scorso che ne prevede uno per ciascuna provincia dell’isola. Dalle prime scaramucce in Consiglio (c’è stata anche una prima seduta d’aula) si è passati ai chiarimenti ed al disco verde per il servizio di pronta accoglienza per le dipendenze. Il CPA sarà attivato nei locali a piano terra con giardino nel padiglione in cui c’era il punto prelievi spostato al padiglione B nei pressi dell’ufficio ticket. Il padiglione scelto non necessita di interventi di funzionalizzazione. In esso saranno ospitati dodici pazienti, sei uomini ed altrettante donne. Prevista anche una stanza per ospitare un minore accompagnato dai genitori. Venti sono le figure Osa che saranno assunte: a gestire il servizio saranno dei medici psichiatri presenti a turno 24 ore su 24 ore. Il padiglione dovrebbe beneficiare di un’area per attività all’aperto. Il ricovero prevede una degenza di trenta giorni, periodo che si interromperà, senza alcuna possibilità di riammissione, nel caso in cui il paziente scelga di estromettersi dalla cura intenzionalmente. Tanti i chiarimenti chiesti e dati nel corso della seduta del consiglio comunale che chiude la diatriba che dura da alcune settimane da quando il direttore generale dell’Asp ragusana ha annunciato di scegliere il “Busacca” per allocarvi il Centro di Pronta Accoglienza per curare le dipendenze, oggi divenute una piaga nel mondo giovanile.

