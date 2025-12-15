Walter Morale, Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Presidente della Sezione Interregionale Campano-Siciliana della Società Italiana di Nefrologia (S.I.N.) per il prossimo triennio. L’elezione è avvenuta al termine di una consultazione elettorale online che ha coinvolto tutti i nefrologi delle due regioni, confermando la fiducia della comunità scientifica […]
Diocesi di Ragusa: Gianna Chessari nuova presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali
15 Dic 2025 13:02
Il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato Gianna Chessari presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa per il triennio 2025-2028. La nomina segna un nuovo corso per l’organismo che riunisce le realtà associative laicali del territorio diocesano e arriva nel segno della continuità e del rinnovamento. Chessari succede a Vittorio e Rina Schininà, che hanno ricoperto l’incarico negli ultimi anni con dedizione e spirito di servizio.
Un profilo di servizio e formazione ecclesiale
Gianna Chessari porta con sé un percorso umano e pastorale ricco e articolato. Assistente all’infanzia, cooperatrice salesiana, animatrice, catechista e ministro straordinario dell’Eucaristia, ha maturato una significativa esperienza nel campo educativo e dell’accompagnamento delle persone. Dopo aver conseguito un master socio-educativo, è diventata counselor professionista, svolgendo questo servizio come volontaria presso il consultorio cristiano “Romolo Taddei”.
Il suo cammino formativo si è arricchito anche con il corso di teologia di base e con l’attuale frequenza del terzo anno del corso per i ministeri, elementi che rafforzano il suo impegno a servizio della Chiesa locale e della crescita delle comunità laicali.
Dialogo, comunione e collaborazione al centro del mandato
Nel suo primo intervento da presidente, Gianna Chessari ha delineato la visione che intende imprimere al nuovo mandato, sottolineando il valore dell’unità e della corresponsabilità ecclesiale. «Mi piace pensare alle associazioni come a un’unica associazione dove insieme possiamo essere Chiesa. Dialogo, comunione e collaborazione sono le parole chiave che vorrei ci guidassero in questo percorso», ha dichiarato la neoeletta presidente.
Parole che tracciano una linea chiara di lavoro, orientata a rafforzare i legami tra le diverse aggregazioni e a promuovere una testimonianza laicale sempre più incisiva nella vita ecclesiale e sociale della diocesi.
Il nuovo direttivo della Consulta
Accanto alla presidente Gianna Chessari, il nuovo direttivo della Consulta delle Aggregazioni Laicali è composto da Gabriele Tidona, Enrico Giordano, Gianna Rizza, Rosario Schininà, Chiarina Corallo, Gianluca Piccione, Maria D’Angelo, Maria Cavalieri e Maria Causapruno. Un gruppo chiamato a lavorare in sinergia per sostenere e coordinare il cammino delle associazioni laicali nei prossimi anni, in ascolto delle istanze del territorio e in comunione con il Vescovo e la Chiesa di Ragusa.
