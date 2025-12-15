Diocesi di Ragusa: Gianna Chessari nuova presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha nominato Gianna Chessari presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa per il triennio 2025-2028. La nomina segna un nuovo corso per l’organismo che riunisce le realtà associative laicali del territorio diocesano e arriva nel segno della continuità e del rinnovamento. Chessari succede a Vittorio e Rina Schininà, che hanno ricoperto l’incarico negli ultimi anni con dedizione e spirito di servizio.

Un profilo di servizio e formazione ecclesiale

Gianna Chessari porta con sé un percorso umano e pastorale ricco e articolato. Assistente all’infanzia, cooperatrice salesiana, animatrice, catechista e ministro straordinario dell’Eucaristia, ha maturato una significativa esperienza nel campo educativo e dell’accompagnamento delle persone. Dopo aver conseguito un master socio-educativo, è diventata counselor professionista, svolgendo questo servizio come volontaria presso il consultorio cristiano “Romolo Taddei”.

Il suo cammino formativo si è arricchito anche con il corso di teologia di base e con l’attuale frequenza del terzo anno del corso per i ministeri, elementi che rafforzano il suo impegno a servizio della Chiesa locale e della crescita delle comunità laicali.

Dialogo, comunione e collaborazione al centro del mandato

Nel suo primo intervento da presidente, Gianna Chessari ha delineato la visione che intende imprimere al nuovo mandato, sottolineando il valore dell’unità e della corresponsabilità ecclesiale. «Mi piace pensare alle associazioni come a un’unica associazione dove insieme possiamo essere Chiesa. Dialogo, comunione e collaborazione sono le parole chiave che vorrei ci guidassero in questo percorso», ha dichiarato la neoeletta presidente.

Parole che tracciano una linea chiara di lavoro, orientata a rafforzare i legami tra le diverse aggregazioni e a promuovere una testimonianza laicale sempre più incisiva nella vita ecclesiale e sociale della diocesi.

Il nuovo direttivo della Consulta

Accanto alla presidente Gianna Chessari, il nuovo direttivo della Consulta delle Aggregazioni Laicali è composto da Gabriele Tidona, Enrico Giordano, Gianna Rizza, Rosario Schininà, Chiarina Corallo, Gianluca Piccione, Maria D’Angelo, Maria Cavalieri e Maria Causapruno. Un gruppo chiamato a lavorare in sinergia per sostenere e coordinare il cammino delle associazioni laicali nei prossimi anni, in ascolto delle istanze del territorio e in comunione con il Vescovo e la Chiesa di Ragusa.

