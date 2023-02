Diego e Larissa: i funerali oggi, 25 febbraio. Lui ad Acate, lei a Piazza Armerina

Anche per l’ultimo saluto Diego e Larissa saranno insieme. I funerali dei due ragazzi, infatti, si terranno oggi, 25 febbraio. Per Diego Lauria i funerali si svolgeranno in chiesa Madre ad Acate. Per Larissa Venezia, invece, al Duomo di Piazza Armerina, alle 15.30.

La famiglia di Larissa ha espresso la richiesta di non ricevere fiori ma, per chi lo volesse, solo opere di bene, allo stesso modo in cui ha fatto lei in tutta la sua vita. Una richiesta inoltre è quella di non venire vestiti di nero poiché “incupirebbe il ricordo del suo sorriso contagioso.”

I due 30enni, fidanzati, infermieri al “Guzzardi” di Vittoria, viaggiavano su una moto di grossa cilindrata quando sulla provinciale Noto-Rosolini, lo scorso 17 febbraio, si sono scontrati con una Fiat Panda. Alla guida dell’utilitaria una donna di 72 anni, V. G., di Noto. Non è chiara ancora la dinamica del tragico sinistro stradale. Resta di loro il ricordo di due persone meravigliose e il profondo amore che li univa. Alle loro famiglie, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.