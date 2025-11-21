Derby salvezza allo “Scapellato”: Scicli CR–Frigintini vale già una stagione

Sarà un derby ad altissima tensione quello in programma domani pomeriggio allo stadio “Ciccio Scapellato” di Scicli, dove Scicli CR e Frigintini Calcio si affronteranno in una sfida che vale molto più dei semplici tre punti. Sul terreno in terra battuta della struttura di contrada Jungi si incrociano infatti due squadre in piena lotta per la permanenza nel campionato di Promozione, entrambe bisognose di risposte e continuità.

Scicli leggermente favorito, ma derby senza pronostico

In classifica il quadro è chiaro: Scicli CR: 7 punti, Frigintini: 4 punti.

I cremisi di Carmelo Giglio devono riscattare lo scivolone pesante dell’ultimo turno contro l’Akragas, mentre il Frigintini arriva da una prestazione positiva ad Augusta e da una crescita costante in termini di gioco e mentalità.

Il fattore campo dà un piccolo vantaggio allo Scicli CR: allo “Scapellato” infatti i cremisi hanno già battuto il Noto e pareggiato contro il Pro Ragusa. Ma in un derby che sa tanto di scontro diretto, i pronostici valgono poco.

Di Rosa: “Derby difficile, ma abbiamo le nostre certezze”

Il tecnico del Frigintini Ciccio Di Rosa è consapevole delle difficoltà: “Lo Scicli CR in casa sa farsi rispettare. Non è la squadra affrontata in Coppa Italia: si è rinforzata e sfrutta bene il terreno e il tifo del pubblico. Ma anche noi arriviamo con certezze costruite settimana dopo settimana. Siamo partiti per la Prima Categoria e ci siamo ritrovati in Promozione, ma il lavoro ci ha dato solidità e quattro punti meritati. Domani dovremo dare tutto per la nostra salvezza”.

Concolino: “Gruppo unito, i risultati arriveranno”

Tra i punti di riferimento dello spogliatoio rossoblù c’è Thomas Concolino, alla sua prima stagione a Modica dopo esperienze importanti in Lombardia:

“Ho trovato un ambiente splendido e un gruppo accogliente. Stiamo crescendo partita dopo partita. Sono sicuro che presto oltre alle prestazioni arriveranno i risultati. Sono reduce da un infortunio ma ora sto bene: contro lo Scicli mi aspetto lo stesso atteggiamento positivo visto contro Akragas e Megara. Serve continuità”.

Arbitri e orario

A dirigere il derby sarà Domenico Calanna della sezione AIA di Acireale, assistito da Federico Camelia (Acireale) e Federica Emanuela (Enna).

Calcio d’inizio alle ore 15.00.

