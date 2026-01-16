Derby ibleo: lo Scicli farà visita al Pro Ragusa

Una gara ostica per i ragazzi del tecnico Angelo Tasca chiamati a lasciarsi dietro uno dei momenti più bui del calcio sciclitano in questo Campionato di Promozione girone D. Deve essere, per forza di cose, quella di sabato (la 16esima di stagione) una partita da giocare con il cuore mettendo in campo le capacità tecniche ed agonistiche che non mancano ai cremisi. La dirigenza, con tutti i suoi sforzi economici messi sul tavolo in questo campionato, spera in una risalita. L’appello del direttore sportivo Giuseppe Riela è chiaro: “siamo ad un crocevia fondamentale per la nostra stagione. Non ci sono alternative, dobbiamo scendere in campo con fame, determinazione e massima concentrazione – sono le parole di Riela rivolgendosi a giocatori – è una gara, quella con il Pro Ragusa, che vale molto di più dei tre punti e può indirizzare il nostro percorso. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Sabato scorso, contro il Priolo, sono stati semplicemente commoventi, non ci sono altre parole. Il loro sostegno è una spinta enorme e vogliamo ripagarli con una prestazione di carattere, andando a Ragusa con un solo obiettivo: vincere senza se e senza ma”.

Una gara difficile ma non impossibile.

Il Pro Ragusa è reduce da una vittoria esterna contro il Frigintini (2-0 in suo favore) mentre lo Scicli si porta dietro lo strascico di una sconfitta maturata nella gara con il Priolo, squadra prima in classifica. Allo stadio “Giovanni Biazzo” scenderanno i ragazzi del Pro Ragusa forti di essere quarti in classifica appaiati con il Santa Croce e gli sciclitani che sono in zona play-out e che sperano di rimanere sopra il Frigintini per garantirsi di giocare in casa la gara dei play-out.

