Debutto del nuovo allenatore Peppe Betto: USD CR Scicli apre lo stadio ai tifosi

Due le novità alla vigilia della gara interna con il Megara. Il nuovo allenatore Peppe Betto che ha preso il posto dell’uscente Angelo Tasca e l’ingresso gratuito al “Ciccio Scapellato” di Jungi per tutti coloro che vogliono assistere alla gara. La società, con questa iniziativa, ha voluto aprire le porte all’intera comunità per avvicinarla al calcio e per rafforzare l’amore alla prima squadra che milita nel Campionato di Promozione dove occupa, in classifica, la bassa classifica.

Il nuovo tecnico, Peppe Betto.

Sciclitano, classe 1973, è stato appassionato di calcio fin da giovane. Dopo una breve esperienza da calciatore nelle squadre giovanili dell’UP Scicli Calcio 1963, per motivi fisici ha dovuto lasciare il calcio giocato, dedicandosi però alla sua grande passione intraprendendo il percorso da allenatore. Il suo cammino in panchina inizia dapprima nelle squadre amatoriali, per poi proseguire nel 2010 con un periodo formativo alla guida del settore giovanile e della prima squadra dell’ASD Per Scicli Calcio, esperienza che lo porterà a conseguire il diploma UEFA B da allenatore. E’ stato alla guida tecnica, nei campionati di Prima Categoria e Promozione, guidando le squadre dell’ASD Atletico Scicli e dell’ASD Scicli Calcio. Negli ultimi due anni ha ripreso il percorso nel settore giovanile, allenando gli Allievi Provinciali dei Bruffalori e gli Allievi Regionali della Young Pozzallo. È anche autore di un manuale di tattica calcistica, il libro intitolato “Attacco alla Zona”.

Ingresso gratuito oggi allo stadio comunale “Ciccio Scapellato” di Scicli.

“C’è un momento, nella stagione di ogni squadra, in cui i tatticismi e gli schemi lasciano il posto al cuore. Quel momento è adesso – è il messaggio della dirigenza cremisi – oggi scendiamo in campo per una sfida fondamentale, USD CR Scicli gioca contro il Megara Augusta. Ma non la giocheremo solo in undici. Vogliamo che ogni gradinata vibri, che ogni voce spinga i ragazzi oltre l’ostacolo, che il “Ciccio Scapellato” torni a essere il nostro fortino inespugnabile. E’ stato deciso di aprire le porte dello stadio gratuitamente. Non ci sono scuse, non ci sono distanze: conta solo esserci. In questo momento delicato della stagione, la parola d’ordine è unità. La società ci crede, i calciatori daranno l’anima, i tifosi sono il motore di tutto. Dobbiamo essere un unico blocco, un’unica maglia, un unico grido”.

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