Dauda Diane, il disperato appello della moglie e del figlio: “Non possiamo mangiare”. VIDEO

“Da quanto lui non è più con noi non posso andare a scuola, nè mangiare. Mi manca! Aiutatemi”. E’ il figlio di Daouda Diane a lanciare questo appello, insieme alla mamma. Una situazione disperata che la famiglia del giovane mediatore culturale scomparso da Acate il 2 luglio scorso sta vivendo in questi mesi.

Di Dauda Diane, 37 anni, nessuna traccia. E’ come se fosse stato inghittito dalla terra. L’ultima volta che è stato visto vivo è in quell’ormai famoso video da lui stesso girato all’interno della SGV Calcestruzzi, dove si recava per lavorare e arrotondare lo stipendio. Nel video, inviato poi al fratello, denunciava le terribili condizioni lavorative: “Qui si muore”, diceva.

DAUDA: LA SGV CALCESTRUZZI SI DIFENDE

Secondo gli avvocati della “SGV Calcestruzzi” invece, “Daouda, non solo non lavorava presso l’azienda in questione, ma avrebbe addirittura eluso la sorveglianza per girare quei video con il martello pneumatico in mano”.

Sta di fatto che al momento tutto sembra essere fermo. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e occultamento di cadavere: sono in 5 ad essere finiti nel registro degli indagati, tutti della stessa famiglia, e sono gli intestatari e i gestori dell’azienda da cui Daouda ha inviato i video.

LA SCOMPARSA DI DAUDA. UN VERO MISTERO

Certo è che Dauda non ha mai usato il biglietto aereo per andare a trovare la famiglia in Costa D’Avorio, nè ha mai preso effetti personali dalla sua casa.

Il video è stato diffuso dalla Federazione USB che si dal primo momento si è occupato del caso della scomparsa di Dauda.

La moglie ed il figlio chiedono massima diffusione ed esortano, con ogni mezzo, alla ricerca del marito e padre di cui non hanno più notizia. Daouda manca ai suoi familiari che, inoltre dal giorno della sua scomparsa, si trovano in una gravissima situazione economica che non permette loro nemmeno di mangiare e mandare il figlio a scuola.