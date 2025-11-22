Danneggiata una porta per rubare un cellulare da un laboratorio teatrale: è successo a Vittoria

Un furto nella notte ha colpito il Wunder Casa Teatro di Vittoria, uno dei presìdi culturali più attivi e simbolici della città. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30, quando un ladro ha forzato e scardinato la porta d’ingresso dello spazio teatrale nel tentativo di rubare attrezzature o materiali presenti all’interno. La notizia è stata condivisa sui social dall’associazione culturale Santa Briganti.

Il colpo, però, si è rivelato poco fruttuoso: l’unico oggetto trafugato è stato un telefono cellulare appartenente all’associazione che gestisce il teatro. Un bottino minimo, che tuttavia non cancella il danno materiale e il senso di violazione subito da chi, ogni giorno, lavora per rendere la cultura un punto di riferimento del territorio.

Nonostante l’accaduto, il Wunder Casa Teatro ha reagito con tempestività. Lo spazio riaprirà nel pomeriggio, pronto ad accogliere laboratori, spettacoli e tutte le attività previste. Un segnale forte, di resistenza e continuità: «Non ci fermiamo» ha fatto sapere l’associazione, ribadendo come i luoghi di cultura rappresentino presìdi di legalità imprescindibili in una comunità complessa come quella ragusana.

L’episodio, pur spiacevole, rafforza la volontà degli operatori di continuare a presidiare il territorio attraverso la cultura, trasformando un atto vandalico in un motivo in più per restare, lavorare e costruire bellezza.

