Danneggiata la sede di Noi Moderati a Scicli: solo vandali?

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Ignoti ieri notte hanno preso di mira la sede di via Fiumillo in cui il partito Noi Moderati si ritrova per gli incontri politici. E’ stata sfondata la porta di ingresso con la rottura di un vetro. Per i responsabili della forza politica, guidati da Guglielmo Cartia, si tratterebbe di un vero e proprio atto vandalico che escluderebbe ogni matrice politica in periodo che sta conducendo alle fasi preparatorie per le Amministrative di primavera del 2027.

Una bravata, un gesto inconsulto di un ubriaco, un’azione di forza fra giovani favoriti dal fatto che la sezione di Noi Moderati insiste in una via non transitata da auto ma comunque vicina alla centralissima via Francesco Mormina Penna.

“Esprimo ferma condanna per l’atto vandalico compiuto ai danni della sede di Noi Moderati a Scicli – ha commentato Caterina Riccotti, esponente del Partito Democratico – un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo un partito ma il confronto democratico e civile della nostra comunità. Piena vicinanza e solidarietà a Noi Moderati Scicli, con l’auspicio che quanto accaduto venga presto chiarito e perseguito nelle sedi competenti”. Amarezza su quanto accaduto: che sia un gesto politico o un atto vandalico è sempre un gesto grave che la società civile condanna come anche le forze politiche della città. Un altro atto vandalico nella sede di via Fiumillo era stato messo a segno nel gennaio del 2025 quando la sede stessa, all’epoca, faceva riferimento a Forza Italia

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