Daniele e Maria Angela, dalle braccia scritte con il pennarello al sì su tre ruote in stile siciliano

RAGUSA – Certe storie d’amore iniziano in modo bizzarro. Altre, semplicemente, iniziano con un pennarello. Arrivando perfino su un’Ape calessino addobbata con trame siciliane. È il caso di Daniele Scalone, 38 anni, noto conduttore tv, vocalist in discoteca e speaker radiofonico, e di Maria Angela Lo Bartolo, 42 anni, insegnante di scuola primaria, che dopo tredici anni insieme e una figlia – la piccola Sara, tre anni e mezzo – hanno pronunciato ieri il loro sì più bello.

Si erano conosciuti una sera in discoteca: lui lavorava, lei era tra il pubblico. A fine serata, le braccia di entrambi erano piene di scritte fatte con dei pennarelli. Un gioco, un segno che però, con il tempo, è diventato una costante. Perché Daniele, ogni volta che la incrociava negli anni successivi, le scriveva qualcosa sulle braccia. Non erano messaggi d’amore in grande stile, ma piccole “impronte” che raccontavano una presenza discreta ma costante.

E poi, quando finalmente l’amore ha trovato il suo tempo, è arrivato il resto: la famiglia, una bambina e ora il matrimonio.

Ma a rendere unico il giorno del “sì” è stato anche un dettaglio fuori dall’ordinario: l’uscita dalla chiesa, il Duomo di San Giorgio, è avvenuto poco dopo su Lapetta, una tipica Ape calessino reinterpretata in chiave elegante, rivestita con decori siciliani, che ha accompagnato gli sposi in un romantico tour tra i vicoli di Ibla e altri luoghi simbolo, tra scorci panoramici e scatti fotografici dal sapore d’altri tempi. Un tocco di folklore e originalità che sta già facendo tendenza, al punto che Lapetta è sempre più richiesta non solo per matrimoni, ma anche per tour personalizzati alla scoperta del Barocco.

Per il viaggio di nozze sono volati in Messico per un po’ di relax. Daniele e Maria Angela hanno scritto – e riscritto – la loro storia a modo loro: a volte serve solo un pennarello per essere felici.

