Damiano Caruso scende dalla bici: il ragusano secondo al Giro 2021 chiude la carriera al Gran Piemonte

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Damiano Caruso, l’ultimo inchino del gruppo al campione ragusano: le biciclette al cielo per salutare una carriera straordinaria

Diciassette anni di professionismo, due Olimpiadi, quattro Mondiali e un Giro d’Italia che ha fatto sognare Ragusa. Al Gran Piemonte il commovente “Pasillo de Honor” per il ciclista ibleo, pronto a una nuova vita da direttore sportivo. Ci sono vittorie che non finiscono negli albi d’oro, ma restano impresse nella memoria dello sport. Come quella conquistata ieri da Damiano Caruso, quando i suoi colleghi hanno sollevato le biciclette al cielo, formando un corridoio d’onore per accompagnarlo simbolicamente verso il traguardo della sua carriera. Un Pasillo de Honor, il tradizionale omaggio di origine spagnola riservato ai grandi protagonisti dello sport. Un gesto che racconta meglio di qualsiasi classifica il rispetto conquistato dal campione ragusano in diciassette stagioni di professionismo. Ieri Giovedì 8 ottobre, al Gran Piemonte, Caruso ha indossato per l’ultima volta un numero di gara. Accanto a lui, nello stesso omaggio, Jacopo Mosca, anche lui al passo d’addio.

Il campione che ha saputo vincere facendo vincere gli altri

Caruso è stato soprattutto un uomo di squadra. Un corridore capace di sacrificare le proprie ambizioni, di lavorare per i capitani, di tirare il gruppo per chilometri e preparare il terreno alle vittorie dei compagni. Un gregario di lusso che, quando è arrivato il suo momento, ha dimostrato di possedere la stoffa del fuoriclasse. Impossibile dimenticare il Giro d’Italia del 2021, concluso al secondo posto dopo la straordinaria vittoria sull’Alpe Motta. Quel giorno Ragusa pedalò idealmente insieme a lui. Poi le altre imprese, la vittoria alla Vuelta, nove Giri d’Italia, due Olimpiadi e quattro Mondiali con la maglia azzurra.

Le parole di papà e il nuovo capitolo

A raccontare l’emozione di questo addio è stato anche il padre, con un messaggio pubblicato sul Fan Club: “Oggi è un grande giorno. Si chiude la carriera agonistica di un grande campione che ci ha fatto emozionare, sognare e saltare sul divano”. Parole di orgoglio, ma anche di gratitudine verso i tifosi che hanno seguito Damiano in ogni angolo del mondo. Adesso comincia una nuova corsa. Dal 2027 Caruso salirà sull’ammiraglia della Bahrain Victorious come direttore sportivo, mettendo la propria esperienza al servizio di altri corridori. Perché ci sono campioni che si misurano con le vittorie. E altri che si riconoscono da quanti, al momento dell’addio, sollevano una bicicletta per rendergli onore.

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