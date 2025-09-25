Dalla Regione 2,5 milioni di euro a 6 Comuni siciliani: Modica unico in provincia

C’è anche Modica tra i sei Comuni siciliani che riceveranno dalla Regione un contributo destinato a supportare gli enti con ampie superfici territoriali.

Dall’ Assessorato Regionale alle Autonomie Locali arriveranno 2,5 milioni che saranno così ripartiti: a Caltagirone (413.162), a Ramacca (244.546), a Monreale (521.849), a Mazara del Vallo (411.385), a Noto (470.368), e come detto a Modica (439.012).

Il provvedimento è stato preso alla luce del comma 17 dell’art. 6 della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025, frutto di un emendamento voluto dall’Onorevole della DC Ignazio Abbate e dall’onorevole di Forza Italia Marco Intravaia in sede di approvazione dell’ultima manovra finanziaria.

I requisiti richiesti ai Comuni erano quelli di una superficie superiore a 250 km², almeno una frazione e che non fossero capoluoghi di città metropolitana o di libero consorzio comunale. Il riparto del contributo è stato effettuato in base a due criteri principali: il 40% in base al numero di abitanti e il 60% in base all’estensione del territorio.

L’emendamento rappresenta una risposta concreta alle sfide quotidiane che i comuni con un vasto territorio devono affrontare. Nel caso di Modica la somma che verrà trasferita nelle casse comunali potrà essere impiegata per affrontare i costi elevati per la manutenzione delle strade, la gestione dei servizi essenziali, la sicurezza e la cura delle aree rurali e delle frazioni che meritano pari dignità delle aree centrali del tessuto urbano.

