A Modica una parte dei contributi per il Natale vengono devoluti in beneficenza

Parte dei contributi regionali per il Natale saranno devoluti per iniziative di solidarietà. E’ quanto ha deciso il Comune di Modica prevedendo interventi mirati in questa direzione affinchè il Natale sia davvero una festa per tutti. Pazienza, si rinuncerà a qualche addobbo in meno o qualche concertino in meno, ma almeno si recupererà, in parte, il vero valore del Natale. Saranno presisposti dei voucher alimentari per le famiglie meno abbienti.

Maria Monisteri, Sindaco di Modica: “Il comune di Modica ha deciso di devolvere parte dei contributi regionali per il Natale ad iniziative di solidarietà alimentare. Si tratta di un atto che si aggiunge ai tanti investimenti sul sociale che metteremo in campo in queste settimane per dare l’opportunità di vivere le feste con un po’ di serenità in più. Sono un modo per essere davvero una comunità, in un momento dell’anno così sentito e importante”

Chiara Facello, Assessore alle Politiche Sociali: “La Giunta, con una deliberazione specifica, sta procedendo a pubblicare un bando per misure straordinarie di ‘Solidarietà alimentare Natale 2023’, che consiste in un beneficio economico una tantum e straordinario assegnato alle famiglie residenti nel comune di Modica che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico, per l’acquisto di prodotti di prima necessità. Nel bando in pubblicazione nei prossimi giorni saranno contenuti tutti i requisiti specifici per ottenere il buono. Concretezza ed aiuto reale, è ciò che è promosso dal comune per chi ha più bisogno”