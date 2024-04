I giovani della Volley Modica volano in serie C dopo aver battuto l’Astra Stadium Catania in gara 2 finale play off

Modica – Battendo in tre set l’Astra Stadium Catania in gara 2 della finale play off promozione del campionato di serie D, l’Avimecc Volley Modica “vola” nel campionato di serie C.

Un successo meritatissimo quello ottenuto ieri pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio dai ragazzi di coach Ciccio Italia che hanno ribaltato nettamente la sconfitta al tie break subita in terra etnea.

Davanti a una bella cornice di pubblico, con una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti, il sestetto biancoazzurro, composto tutto da ragazzi che disputano con successo anche i campionati giovanili under 19 e under 17, dopo aver studiato nelle battute iniziali la formazione catanese, a metà frazione hanno piazzato il break decisivo per allungare nel punteggio. Gli ospiti hanno cercato di restare in scia, ma sono andati in difficoltà soprattutto in ricezione e i giovani “Galletti” hanno scavato il solco che li ha portati a vincere a mani basse il set con il punteggio di 25/17.

Più equilibrata la seconda frazione di gioco con l’Astra Stadium che ha cercato di reagire, ma i biancoazzurri dopo aver guidato il punteggio per buona parte del set nel momento clou non sono riusciti più a essere incisivi, permettendo al sestetto etneo di rifarsi sotto, ma il guizzo finale dei modicani li ha costretti alla resa al fotofinish con il punteggio di 25/23 che vale il 2 – 0 per la Volley Modica e una fetta di promozione in serie c per i biancoazzurri della Contea.

Partenza sparata della formazione etnea nel terzo set. Modica va sotto di quattro, ma coach Italia “richiama” l’attenzione della sua squadra perchè sa che fare rientrare nel match l’Astra Stadium sarebbe stato molto pericoloso. In un “Amen” i “picciotti” biancoazzurri si ritrovano e ristabiliscono l’equilibrio in campo prima di allungare nel punteggio. Questa volta però, l’Astra Stadium riesce a rimanere in scia ai modicani, che sentono il dolce profumo della promozione e supportati dal tifo invernale dei loro tifosi che hanno trasformato il “Geodetico” in una “Torcida”, piazzano il break decisivo che con un ace in battuta vale il 25/20 della frazione decisiva e la promozione in serie C per la formazione modicana che si merita i tanti applausi del pubblico presente e la festa per quanto di buono sono riusciti a ottenere in questa stagione.

Ora testa alle finali regionali under 17 e under 19, dove i giovani modicani sono in corsa. Risultato questo che è anche il giusto premio per la società che ha sempre creduto nel settore giovanile, ma soprattutto per lo staff tecnico e dirigenziale che ha lavorato a “fari spenti” e ha permesso a tutti i giovani del vivaio una crescita esponenziale e costante.

Avimecc Volley Modica 3

Astra Stadium Catania 0

Parziali: 25/17, 25/23, 25/20



