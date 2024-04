Nasce GeSCO, la nuova partecipata del Comune di Modica

La città di Modica si appresta a inaugurare un nuovo capitolo nella gestione dei servizi comunali con la nascita di GeSCo, acronimo di Gestione Servizi della Contea. Questa nuova società, che entrerà in funzione da questo lunedì 22 aprile, rappresenta, si spera, un passo avanti nella gestione dei servizi di pulizia, manutenzione, custodia e segnaletica nel territorio modicano.

GeSCo nasce dalla trasformazione di Acque e Depurazioni, attraverso una modifica statutaria che ne amplia le competenze e le responsabilità. La creazione di questa società è il risultato di un lavoro congiunto che ha coinvolto il Consiglio comunale, le forze sindacali e l’amministrazione locale. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha sottolineato l’importanza del contributo di tutte le parti coinvolte, evidenziando il ruolo fondamentale del dialogo e della collaborazione.

La creazione di GeSCo garantisce un futuro sicuro per i 45 lavoratori provenienti da società partecipate dell’ente comunale, assicurando loro continuità lavorativa e stabilità economica.

Il dottor Angelo Giallongo, nominato amministratore unico di GeSCo, si impegnerà a garantire non solo la continuità dei servizi esistenti, ma anche a espandere le attività della società per servire non solo Modica, ma anche i comuni limitrofi. L’obiettivo principale di GeSCo è quello di diventare una società redditizia nel tempo, offrendo servizi di qualità e contribuendo allo sviluppo e al benessere della comunità modicana e dei suoi territori limitrofi. La società si propone di svolgere un ruolo chiave nella gestione dei servizi pubblici, fornendo un supporto indispensabile per il buon funzionamento della città di Modica e dei suoi dintorni. Si spera che questi obiettivi siano concretamente realizzabili.

