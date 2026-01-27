Dal Cibo alla Cittadinanza Attiva: “Gas in Piazza” il 31 gennaio a Marina di Ragusa

Piazza Duca degli Abruzzi continua ad essere luogo di incontro, scambio e partecipazione attiva. Sabato 31 gennaio Marina di Ragusa ritrova il GAS Mazzarelli, a partire dalle ore 10:00, con “Gas in Piazza”, appuntamento dedicato ai prodotti locali, alla sostenibilità e alla costruzione di relazioni di comunità. L’evento unisce cibo buono e consapevole, informazione e impegno civico, grazie anche alla presenza dell’Associazione Oltremani di Ragusa, con il suo spazio dedicato ai progetti di cittadinanza attiva.

L’iniziativa sarà anche un’occasione per rinnovare il tesseramento al GAS Mazzarelli per l’anno 2026 e per avvicinarsi per la prima volta al Gruppo di Acquisto Solidale, scoprendone i valori e le modalità di partecipazione. Accanto al mercato, il banchetto informativo dell’Associazione Oltremani offrirà uno spazio di confronto e approfondimento sulle iniziative di partecipazione e impegno sociale attive sul territorio, sottolineando come il consumo consapevole possa dialogare con percorsi più ampi di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

“Con questo appuntamento rinnoviamo il nostro impegno a costruire spazi di incontro reali tra persone, produttori e associazioni del territorio. Il GAS Mazzarelli non è solo un luogo di acquisto, ma una comunità che sceglie ogni giorno di sostenere modelli di consumo più giusti e sostenibili. La collaborazione con realtà come Oltremani rafforza il valore sociale di queste iniziative e dimostra come, partendo dal cibo, si possano attivare percorsi di partecipazione e cambiamento concreti”, dichiara la presidente del GAS Mazzarelli, Paola Nigito.

