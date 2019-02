Cross Country al Castello di Donnafugata. E' stato un successo - Ragusa Oggi

Cross Country al Castello di Donnafugata. E’ stato un successo

Si è svolta domenica la prima edizione della “XCO Castello di Donnafugata”, valida come seconda prova di Coppa Sicilia categoria cross-country, organizzata dalla ASD Bike & Co. in collaborazione con il Comune di Ragusa. Una competizione suggestiva ed emozionante, un evento fortemente voluto dall’assessore Ciccio Barone e dal dal sindaco Peppe Cassì. “Sono stato onorato di potermi complimentare personalmente con gli organizzatori durante la cerimonia di premiazione – spiega Barone – Il nostro Castello è stato protagonista di una gara importante, con un percorso che si snodava nei terreni circostanti al parco che è stato partenza e arrivo per i 235 iscritti, tantissimi provenienti da fuori Ragusa. Anche lo sport può essere turismo e promozione del territorio e le decine di complimenti per la location che ho potuto raccogliere di persona me lo hanno confermato ancora una volta”.

[image: image.png]