Covid: ai 40enni toccherà il vaccino Pfizer - Ragusa Oggi

Covid: ai 40enni toccherà il vaccino Pfizer

Condividi su:

Da lunedì le regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni degli over 40, e chi è nato dal 1972 al 1981 sarà vaccinato con Pfizer. Di sicuro in Sicilia, come ha anticipato il commissario straordinario all’emergenza covid a Palermo, Renato Costa, ma dovrebbe essere così anche nel resto d’Italia.

Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha lanciato lo sprint della campagna in vista dell’estate, confortato dal calo della curva epidemiologica (oggi ancora sotto i diecimila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo) e dall’impennata delle somministrazioni, che oggi hanno superato quota 25 milioni, pari cioè ad un terzo della platea.

Entro domenica 16 maggio saranno ultimati i lavori nei 20 nuovi centri vaccinali che la Protezione civile regionale ha allestito sull’Isola e che saranno aperti a Bagheria e Cefalù, nel Palermitano; ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone, nel Catanese. Nuovo centro anche a Gela, in provincia di Caltanissetta; a Messina città, Taormina, Lipari e Brolo, per la provincia di Messina; a Sciacca (Agrigento), Alcamo e Partanna, in provincia di Trapani; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Poi, da lunedì, dunque, anche in Sicilia si aprirà ufficialmente una nuova fase della campagna vaccinale. Il 17 si parte con le prenotazioni (tramite Poste o https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/), qualche giorno dopo con le vaccinazioni vere e proprie.

In una lettera inviata alle Regioni, Figliuolo raccomanda comunque ai governatori “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. Per questo l’inizio delle somministrazioni per i più giovani non partiranno contemporaneamente in tutta Italia, ma solo nelle regioni che sono già pronte e che hanno già completato la vaccinazione di gran parte delle categorie citate dal commissario. Nel frattempo, con l’avvicinarsi delle vacanze, il governo sta pensando alla possibilità di consentire le vaccinazioni anche ai turisti in visita in regioni diverse da quella di residenza.