Covid: 108 nuovi casi in Sicilia, c'è anche un decesso - Ragusa Oggi

Covid: 108 nuovi casi in Sicilia, c’è anche un decesso

Sono 108 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: 2.390 i contagiati attuali, 224 ricoverati con sintomi, 15 in terapia intensiva, 2.151 in isolamento domiciliare. Sono 6.145 i casi totali, 3.455 i dimessi guariti.

Forte l’incremento dei tamponi pari a 7.008. La Regione Sicilia comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della comunita’ del missionario laico Biagio Conte.A trainare la crescita dei contagi e’ oggi il Lazio, che fa segnare il suo record di sempre con 238 casi.

Seguono Lombardia (182), Campania (156) e Veneto (119). Mentre segnalano vittime nelle 24 ore Lazio (4), Veneto (3), Lombardia (2) e una ciascuna Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia e Sicilia.

Il numero degli attualmente positivi, complice il boom dei guariti, sale di “sole” 410 unita’ (ieri erano 981), e arriva a 45.489. Ancora in netto aumento i ricoveri in regime ordinario, 129 in piu’ (ieri 110), per un totale di 2.604, mentre le terapie intensive salgono di altre 7 unita’ (ieri 10), e arrivano a 239. I pazienti in isolamento domiciliare sono 42.646.