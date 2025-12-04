Costretta a rapporti e a prostituirsi: fermato un uomo per violenza sessuale a Ragusa

Una relazione che si trasforma in un incubo. La Polizia di Stato di Ragusa ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino bangladese di 31 anni, accusato di violenza sessuale, estorsione, sfruttamento della prostituzione e atti persecutori ai danni di una connazionale di 38 anni. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa dopo un’intensa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe instaurato una relazione con la donna per poi trasformarla in un incubo. Quando lei ha deciso di interrompere il rapporto, lui avrebbe iniziato a ricattarla minacciando di diffondere foto e video privati ai familiari rimasti in Bangladesh. Ricatti che avevano un solo obiettivo: costringerla a mantenere rapporti sessuali, a prostituirsi per suo conto e a consegnargli denaro.

La vittima, dopo mesi di pressioni, ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla Polizia. L’episodio che l’ha spinta a rivolgersi alle forze dell’ordine è stata l’ennesima minaccia, questa volta di morte, con cui l’uomo cercava di mantenere il controllo sulla sua vita.

Gli agenti della Squadra Mobile, grazie alle informazioni fornite dalla donna e alle indagini sviluppate in tempi rapidi, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 31enne. Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

