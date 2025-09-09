Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Costa Crociere condannata: Cassazione riconosce il danno da vacanza rovinata a due viaggiatori
09 Set 2025 11:09
Una crociera da sogno trasformata in un incubo e un verdetto storico a tutela dei consumatori. La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Codici, ribaltando la sentenza d’appello che aveva dato ragione a Costa Crociere.
La vicenda risale al gennaio 2018, quando due viaggiatori avevano acquistato un pacchetto turistico a bordo della Costa NeoRiviera con tappe a Mauritius, Seychelles e Madagascar. A poche settimane dalla partenza, però, l’itinerario fu stravolto: scali soppressi, vacanza passata quasi interamente in navigazione e condizioni meteo proibitive.
Il lungo iter giudiziario
Il Giudice di Pace di Paola (Cosenza) aveva riconosciuto ai crocieristi un risarcimento di 4mila euro per danno da vacanza rovinata e riduzione del prezzo, stabilendo che la compagnia fosse a conoscenza delle modifiche già due mesi prima senza informare i clienti.
Costa Crociere presentò appello e ottenne ragione, ma l’associazione Codici non si arrese e portò la battaglia fino in Cassazione, ottenendo un risultato storico: la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa al Tribunale di Paola.
L’avvocato Stefano Gallotta, che ha seguito il caso, ha sottolineato come il Tribunale in appello avesse applicato erroneamente la normativa e non valutato correttamente un provvedimento dell’Antitrust, che aveva già sanzionato Costa Crociere per pratiche commerciali scorrette relative alla stessa crociera.
Cosa significa per i viaggiatori
La pronuncia della Cassazione stabilisce principi chiave: applicazione della normativa vigente al momento dei fatti; valutazione rigorosa degli obblighi di informazione dei tour operator; considerazione dei provvedimenti delle autorità indipendenti (come l’Antitrust).
Si tratta di un precedente fondamentale nella lotta per i diritti dei viaggiatori. L’associazione Codici invita chiunque abbia subito disservizi a segnalare le violazioni.
© Riproduzione riservata