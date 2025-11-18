Coppa Italia, sfida decisiva del Modica contro la Messana. Ecco gli assenti per infortunio o squalifica

Il Modica in campo domani pomeriggio al “Pietro Scollo” contro la Messana. È la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e il Modica ci arriva con qualche problema di formazione.

Oltre all’infortunato Maimone – che manca ormai da tempo – sarà indisponibile Mallia (anch’egli infortunato) mentre sono squalificati Intsitis e il capitano portoghese Valenca. L’allenatore Filippo Raciti darà spazio alle seconde linee, come spesso accade in Coppa Italia, ma lo sguardo è soprattutto al passaggio del turno. All’andata, contro i messinesi, il Modica ha pareggiato fuori casa per zero a zero. La gara di campionato, che per uno scherzo del calendario è stata giocata a tre giorni di distanza, si era conclusa per 3-2 a favore del Modica, protagonista di una entusiasmante rimonta e di un gran gol realizzato addirittura dal portiere Romano.

Il Modica vuole garantirsi il passaggio del turno, la Coppa Italia è obiettivo prioritario per i rossoblu che anche lo scorso anno conquistarono addirittura la finale nazionale (per il secondo anno consecutivo) perdendo però contro il Real Normanna.

C’è attesa da parte dei tifosi modicani, che saranno numerosi allo stadio nonostante si giochi in un normale giorno settimanale. Fischio d’inizio alle 14,30.

© Riproduzione riservata