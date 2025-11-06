Coppa Italia Promozione, il Santa Croce cala il tris: il Frigintini gioca, ma non segna

I camarinensi vincono 3-0 a Modica e ipotecano il passaggio del turno. Per i rossoblù una sconfitta pesante nel punteggio, ma non nel gioco. Un Frigintini generoso ma poco concreto cede in casa al Santa Croce Soccer nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione, disputata a porte chiuse al “Pietro Scollo” di contrada Caitina. Il 3-0 finale fotografa solo in parte l’andamento del match: i rossoblù hanno tenuto testa agli avversari per oltre novanta minuti, costruendo gioco e occasioni, ma alla fine sono stati puniti dalla maggiore lucidità sotto porta dei biancoazzurri.

Fiorilla apre le danze, Basile e Dramè chiudono i conti

Dopo una fase iniziale di studio, il match si accende al 13’: sugli sviluppi di un’azione insistita sulla destra di Missud, la palla resta viva in area e Fiorilla è il più lesto di tutti a insaccare alle spalle del giovane Giovanni Iemmolo. Il Frigintini prova subito a reagire con un tiro dalla distanza di Hegazi e una punizione velenosa di Cavallo, neutralizzata in tuffo da Mangione. Al 37’ lo stesso portiere di casa salva i suoi con un intervento decisivo su Basile, che si era presentato solo davanti a lui dopo un errore in disimpegno di Hegazi. Si va al riposo con il Santa Croce avanti di misura. Nella ripresa la partita resta viva e combattuta, ma al 18’ gli ospiti colpiscono ancora: Dramè sfonda sulla sinistra e serve in area Basile, che da due passi raddoppia con un tocco preciso. l Frigintini non si arrende e al 37’ ha la palla per riaprire tutto: Cultrera viene atterrato in area e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto, però, lo stesso Cultrera calcia alto, sprecando l’occasione del 2-1. Nel finale arriva la mazzata definitiva: al 48’ Dramè ruba palla al limite, entra in area e trafigge ancora Iemmolo, chiudendo i conti sul 3-0 per il Santa Croce.

Frigintini, buona prova ma troppa imprecisione

Nonostante il passivo pesante, il Frigintini può recriminare per le tante occasioni non sfruttate e per un approccio tutt’altro che rinunciatario. La squadra di Ciccio Di Rosa ha mostrato buona organizzazione e spirito di sacrificio, ma è mancata precisione negli ultimi venti metri. A fine gara, il giovane Giorgio Cicero ha provato a leggere con lucidità la prestazione dei suoi: “Il risultato mente un po’, perché abbiamo giocato bene e creato tanto. Ci è mancato solo il gol. Il campo pesante ci ha penalizzato, ma come atteggiamento e voglia non abbiamo nulla da rimproverarci. Ora dobbiamo essere più concreti sotto porta. La Coppa Italia non era il nostro obiettivo principale: pensiamo al campionato e alla sfida con l’Akragas, dove daremo tutto per sovvertire i pronostici”.

Il tabellino

Frigintini Calcio – Santa Croce Soccer 0-3

Marcatori: 13’ pt Fiorilla, 18’ st Basile, 48’ st Dramè.

Frigintini: G. Iemmolo, Hegazi, G. Cicero (6’ st Macauda), Floriddia, A. Denaro, Amato, Cavallo (12’ st Giurdanella), Savarino (30’ st Concolino), T. Iemmolo (8’ st Cultrera), Vitale, G. Cicero.

A disp.: Vicari, G. Denaro, Caruso, A. Iemmolo.

All. Ciccio Di Rosa.

Santa Croce: Mangione, Missud, Spatola, Alma (30’ st Lauretta), Wally, Golisano, Javadov (15’ st Tinnirello), Parisi, Barresi (8’ st Dramè), Fiorilla (15’ st Occhipinti), Basile (25’ st Garofalo).

A disp.: Rindasu, Iapichino, Cinnirella, Brullo.

All. Fabio Campanaro.

Arbitro: Ettore Maria Occhipinti (Enna).

Assistenti: Manuele Aglianò (Siracusa) e Samuele Surrusca (Caltanissetta).

Note: 38’ st Cultrera (F) sbaglia un rigore. Gara disputata a porte chiuse.

