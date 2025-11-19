Coppa Italia, Modica e Vittoria in semifinale: le squadre iblee vincono e superano il turno

Modica e Vittoria superano i quarti di finale di Coppa Italia e accedono alla semifinale. Le due squadre iblee sono le protagoniste assolute di Coppa e accedono al turno successivo insieme a PartinicoAudace e Libertas Sciacca. Nel prossimo turno si sfideranno proprio Modica e Vittoria. Si gioca il 3 e il 17 dicembre: un sorteggio deciderà quale campo ospiterà la gara di andata e dove invece si disputerà la gara di ritorno. la vincente tra Vittoria e Modica disputerà la finale regionale con la squadra vincitrice del girone A, una tra PartinicoAudace e Sciacca.

La cronaca della giornata. Il Modica ha battuto per tre a due la Messana. All’andata, sul terreno della squadra messinese, il risultato era stato di zero a zero.

Il Modica ha fatto vedere subito di voler vincere la partita. I rossoblu sono andati a segno nei minuti iniziali con cappello e hanno raddoppiato al 12’, con un calcio di rigore realizzato da Bonanno. La Messana ha accorciato le distanze con Biondo, ma nella ripresa è ancora il Modica a trovare il gol ancora con cappello, autore di una doppietta personale. Nei minuti finali la Messana trova ancora il gol con Franchi su rigore ma non c’è più tempo per recuperare. In caso di pareggio si sarebbe andato ai calci di rigore, ma il Modica non ha lasciato nulla al caso e ha dominato la partita, conquistando con merito il passaggio del turno.

Il Vittoria, pur senza allenatore (due giorni prima era saltata la panchina di mister Giovanni Campanella) ha superato nettamente l’Acquadolcese. Il risultato di 5-1 fotografa la differenza dei valori in campo.

Il Vittoria ha giocato un’ottima partita. Ha subito nei primi minuti di De Luca, che aveva portato in vantaggio l’Acquadolcese. Ma la squadra, pur scossa dalle recenti vicende societarie, ha trovato la forza di reagire, guidata in panchina dall’ottimo preparatore dei portieri, Daniele Indelicato. È andata a segno cinque volte, dapprima con Russotto, poi il raddoppio del capitano Sferrazza. Ha poi segnato Maletic e ha completato la cinquina la doppietta di Lucarelli. A segno i nuovi attaccanti, Russotto e Maletic, ma anche Sferrazza, che spesso è rimasto in panchina in queste prime dieci giornate di campionato. All’andata il Vittoria aveva vinto sul campo dell’Acquadolcese per uno a zero.

Il successo di Coppa Italia e il passaggio del turno diventano salutari per i biancorossi e danno un’iniezione di fiducia alla squadra e alla società. Dai prossimi giorni si dovrà voltare pagina. I tifosi attendono, da qui a breve, il nuovo allenatore e a lui affideranno le speranze di riscossa della squadra.

