Coppa Italia, il Vittoria batte il Modica ai calci di rigore e va ai quarti di finale

di Francesca Cabibbo – Il Vittoria vince ai calci di rigore contro il Modica e passa il secondo turno di Coppa Italia. Si decide tutto in pochi minuti, alla fine del primo tempo. Vittoria in vantaggio al 41’ del primo tempo; il Modica trova il pareggio appena tre minuti dopo con Susino. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1 – 1 e non cambia nulla nella ripresa, giocata da entrambe le squadre con grande impegno. Stesso risultato della gara di andata, disputata a Modica, che si era chiusa anch’essa in parità per 1 – 1.

Il Vittoria passa il turno in virtù grazie ai calci di rigore. Dal dischetto i giocatori del Vittoria sono più precisi e vanno a segno tre volte su cinque. Il Modica viene condannato dai tre errori dal dischetto.

Il Vittoria va ai quarti di finale e nella prossima manche potrebbe dover affrontare l’Avola, che ha anch’essa superato il secondo turno. Ma gli accoppiamenti del turno successivo si conosceranno solo tra qualche giorno.

Resta l’amaro in bocca per il Modica, che ha giocato una bella gara e che si è visto sfuggire un successo che sembrava a portata di mano. Entrambe le squadra hanno disputato una buona gara, si sono affrontate senza timori reverenziali e con giocatori di grande personalità, ma anche con la presenza in campo di molti “under”.



