Coppa Italia, Frigintini in rimonta: battuto il Santa Croce ma a passare è il “Cigno”

I rossoblù della Contea ci hanno riprovato e, ancora una volta, hanno dimostrato di avere cuore, carattere e orgoglio. Dopo il successo nel derby di campionato contro lo Scicli CR, il Frigintini ha battuto anche il Santa Croce Soccer nel return match del secondo turno di Coppa Italia di Promozione, disputato oggi al “Biazzo” di Ragusa. Una vittoria in rimonta (2-1) che però non basta per superare il turno, complice il pesante 3-0 incassato all’andata al “Pietro Scollo”.

Un successo che vale fiducia e crescita

Pur non centrando la qualificazione, il successo consente ai giovani rossoblù di proseguire il loro percorso di crescita e di aumentare la fiducia in vista del campionato. La squadra di mister Di Rosa sa benissimo che la lotta per la permanenza sarà dura e richiederà “il coltello tra i denti”, ma il successo di oggi conferma che il gruppo ha anima e personalità.

Match combattuto: Modica sotto, poi la rimonta

Al “Biazzo” di Ragusa la partita si è messa subito in salita per i modicani: nella prima frazione di gioco il Santa Croce di mister Fabio Campanaro ha trovato il vantaggio con Yahya, bravo a capitalizzare una delle prime occasioni utili.

Nonostante lo svantaggio, il Frigintini non si è disunito. Anzi: nella ripresa la squadra è rientrata in campo con un piglio completamente diverso, aggredendo con determinazione e ribaltando il risultato grazie alle reti di Cicero e dell’ex Cultrera.

Un 2-1 che racconta di una squadra viva, tonica, capace di reagire e di non arrendersi.

Ora subito la rivincita in campionato

E il destino vuole che le due squadre si ritrovino immediatamente una di fronte all’altra: domenica prossima, a campi invertiti, Frigintini e Santa Croce si affronteranno ancora per il terzo derby stagionale, valido per la decima giornata del girone D.

Una sfida che promette scintille e che potrà dire molto sul percorso dei rossoblù in campionato.

