Coppa Italia, equilibrio perfetto tra Messana e Modica: lo 0-0 lascia tutto aperto per il ritorno

A Messina il primo round dei quarti di finale finisce senza reti. Difese protagoniste, Modica compatto nonostante le assenze. Decisivo il ritorno al “Pietro Scollo“. Non si sblocca la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza tra Messana e Modica Calcio, chiusa sullo 0-0 dopo novanta minuti intensi ma poveri di occasioni realmente pericolose. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno al “Pietro Scollo”, dove i rossoblù proveranno a far valere il calore del proprio pubblico per conquistare la semifinale.

Difese di ferro e occasioni sprecate

Il primo atto del doppio confronto ha visto prevalere l’equilibrio. Il Modica, rimaneggiato da infortuni e squalifiche, si presenta con un’inedita coppia d’attacco Savasta–Torres e con Valenca a guidare la retroguardia in veste di capitano.La Messana parte forte e impone subito il ritmo, ma trova davanti un Romano attento e una difesa ben posizionata che non concede varchi. Il portiere modicano sventa due tentativi dei padroni di casa, garantendo sicurezza a tutto il reparto. Nella ripresa la squadra di Filippo Raciti cresce di tono, mostrando maggiore personalità e ordine tattico. I rossoblù sfiorano il vantaggio in almeno due circostanze, con palloni che lambiscono i legni della porta difesa da Ferrara. Sul finale entrambe le squadre si sbilanciano alla ricerca del colpo decisivo: i guizzi di Savasta da un lato e di De Jesus dall’altro accendono il pubblico, ma la precisione sotto porta continua a mancare. Al triplice fischio resta lo 0-0, risultato giusto per quanto visto in campo.

Il ritorno al “Pietro Scollo” sarà una battaglia

Per il Modica Calcio il pareggio in trasferta resta un buon risultato. La qualificazione si deciderà nella gara di ritorno, dove i rossoblù potranno contare sul fattore campo e sulla spinta dei tifosi, che si preparano a colorare le tribune per una sfida dal peso specifico enorme.Il “Pietro Scollo” ospiterà così una delle partite più attese della stagione, non solo per il valore sportivo, ma anche per la rivalità e il blasone delle due formazioni.

Tabellino

Messana – Modica Calcio 0-0

Messana: Ferrara, Deodato (44’ st Bonasera), Giorgetti, Rizzo, Gazzè (17’ st De Leon), Mazzola, Biondo (48’ st Gargiulo), De Gaetano, Franchi, De Jesus, Ventra (36’ st Madia).

A disposizione: La Rosa, Tricamo, Catalfamo, Fragapane, Sottile.

Allenatore: Giuseppe Cosimini.

Modica Calcio: Romano, Bonaccorso (9’ st Cappello), Valenca, Incatasciato (21’ st Sessa), Savasta (28’ st Belluso), Brugaletta N. (9’ st Alioto), Misseri (21’ st Asero), Mollica, Torres, Sangare, Intzidis.

A disposizione: Calabrese, Torregrossa, Spadaro, Lucenti.

Allenatore: Filippo Raciti.

Ammoniti: Giorgetti, Gazzè, De Gaetano (Messana); Valenca, Torres, Misseri, Intzidis (Modica).

