Coppa Italia, doppio confronto tra due province. Vittoria e Modica sorridono contro le messinesi

La Coppa Italia sorride alle squadre iblee. Entrambe impegnate fuori casa contro due formazioni messinesi, Vittoria e Modica tornano a casa con un risultato positivo. Il Vittoria ha vinto fuori casa contro l’Acquadolcese, il Modica ha conquistato un importante pari esterno sul campo della Messana.

Il Vittoria ha vinto per uno a zero con un gol realizzato al primo minuito della ripresa da Lorenzo Leggio. Il giocatore vittoriese, finora poco utilizzato da Campanella, ha giocato dal primo minuto, mettendo a segno un gol che potrebbe risultare determinante in vista della gara di ritorno, tra due settimane, stavolta a Vittoria. Al “Latteri Scafiddi” di Acquedolci il Vittoria ha disputato una buona partita ed è riuscito a centrare il risultato.

Il Modica non è andato oltre lo zero a zero al Sorbello Stadium di Messina, ma il risultato è importante perché conquistato contro una formazione coriacea, tra le candidate al successo finale e che sul proprio campo ha finora concesso poco o nulla.

Per uno scherzo del calendario le gare di oggi avranno un bis. Tra tre giorni, il Modica sarà nuovamente al Sorbello Stadium per la gara di anticipo del campionato.

Anche il Vittoria, nel prossimo turno, affronterà l’Acquadolcese, ma la gara si giocherà a Vittoria domenica pomeriggio.

Se dovessero riuscire a passare il turno Modica e Vittoria si ritroveranno di fronte nella semifinale che proietterà una delle due squadre alla fase finale del torneo che si disputerà contro formazioni calabrese, campane e lucane.

