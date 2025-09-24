Controllo massiccio del territorio di Scicli: le richieste del sindaco al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

A chiedere di essere ascoltato nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato proprio il primo cittadino di Scicli, Mario Marino, dopo i fatti accaduti negli ultimi mesi in città. Ed il Prefetto Giuseppe Ranieri ha raccolto l’appello invitando il sindaco alla riunione. Lasciando la Prefettura, dopo aver partecipato all’incontro al quale erano presenti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco Marino si dice soddisfatto dell’esito dell’incontro. “Ho portato al tavolo del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica i problemi della nostra città – ha commentato il primo cittadino – un grazie và al Prefetto Ranieri che ha accolto la mia richiesta ed alle forze dell’ordine che lavorano quotidianamente per tutelare il territorio. Sono certo che verranno attuate ulteriori attività di controllo in maniera capillare. Ho chiesto, se possibile, di accertare la presenza di cittadini sempre nello stesso posto della città per diverse ore. Credo che sia necessario capire se hanno un lavoro o solo nullafacenti. Certo la presenza sul territorio verrà assicurata con servizi mirati e costanti. Mi sento di essere più sereno”.

© Riproduzione riservata