Controlli lungo la Catania-Ragusa: la Polizia arresta due vittoriesi trovati in possesso di cocaina, hashish e di una pistola

Sostanze stupefacenti, arma clandestina e munizionamento ritrovati dalla polizia di Vitttoria a seguito di un controllo effettuato su un furgone lungo la SS. 514 Catania- Ragusa. Sono state arrestate due persone, P.G., classe ’89, già noto alle forze dell’ordine e G.S.,classe ’92, incensurato.

L’operazione

Gli agenti hanno fermato un furgone sulla S.S. 514 Catania – Ragusa, all’altezza dello svincolo di Dicchiara, in direzione Ragusa. Il comportamento sospetto dei due occupanti ha indotto gli operatori a procedere a perquisizioni, sia sul veicolo sia nelle rispettive abitazioni a Vittoria.

Nell’appartamento di G.S. sono stati trovati 158 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri, materiale per il peso e confezionamento della droga, una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, munita di serbatoio e munizioni. Nella casa dove G.S. vive con i genitori, è stata riscontrata una omessa custodia di armi e munizioni, legalmente detenute dal padre, titolare di regolare licenza di porto d’armi. Le armi sono state sequestrate, e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Nell’abitazione di P.G., sono stati trovati 29 grammi di cocaina, suddivisi in sei dosi pronte per lo spaccio, 142 grammi di hashish, divisi in due panetti e strumenti per il confezionamento e il peso dello stupefacente.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

