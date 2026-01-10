Contro la capolista Priolo arriva un’altra sconfitta. Lo Scicli perde la gara in casa

di Pinella Drago – Una gara piacevole quella di oggi in casa al “Ciccio Scapellato”, frutto di bel calcio giocato dalla squadra ospite, la capolista Priolo con 43 punti, e dai cremisi che hanno tentato di arginare l’ondata dei siracusani forti di un parco giocatori che fa la differenza in qeusto campionato id Promozione, girone D. Tre reti, perfezionati nel secondo tempo dopo il gol del primo tempo. La differenza l’ha fatta il forte attaccante Alessio Ferla (capocannoniere del campionato con 16 reti) autore di una doppietta. Lo Scicli, con questa sconfitta, rimane fermo a 9 punti in classifica frutto di due vittorie, dieci sconfitte e tre pareggiate. I locali del tecnico Angelo Tasca hanno cercato di arginare la forza del Priolo. Già alla vigilia sapevano che sarebbe una gara difficile contro una squadra ben costruita. Hanno tentato di arginarne la forza ma alla fine non sono riusciti ad andare oltre il 3-0 in favore del Priolo. Nonostante la sconfitta non si disperano né dirigenti e né giocatori: tutti insieme guardano agli appuntamenti che verranno. La prossima gara (17 gennaio) vedrà i cremisi in trasferta contro il Pro Ragusa, quarta forza del Campionato di Promozione. Una gara tosta per la quale i cremisi del vice presidente Angelo Massari questa settimana che viene si prepareranno al meglio. In zona play out lo Scicli guarda, al momento a poter rimanere in classifica sopra il Frigintini, particolare questo che gli darebbe la possibilità di giocare la gara di play out in casa.

[image: image.png]



