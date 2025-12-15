Condannati in due dopo aver tentato di rubare opere d’arte nel laboratorio del celebre scultore del “toro di Wall Street”

Sono stati condannati in primo grado ad

1 anno, un mese e 10 giorni di reclusione – pena sospesa – i due cittadini albanesi di 38 e 33 anni, entrambi incensurati, che avevano tentato di sottrarre delle opere d’arte da un laboratorio di Vittoria, nel quale il celebre scultore Arturo di Modica – autore del “charging bull” il toro di Wall street a New York, deceduto da qualche anno, operava. Davanti al giudice monocratico, Giovanni La Terra, rispondevano di

tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero ne aveva chiesto la condanna a 1 anno e 10 mesi oltre a 500 euro di multa. I due erano stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria, nel Ragusano, con il personale del Distaccamento della Polizia Stradale in flagranza di reato. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, si erano aperti un varco nella recinzione del complesso ed erano entrati in uno dei laboratori che lo scultore aveva utilizzato, mettendolo a soqquadro. All’arrivo degli agenti,

avevano tentato una precipitosa fuga, scavalcando, stavolta, la recinzione perimetrale. Inseguiti e raggiunti, erano stati bloccati dagli agenti. Nel corso del successivo controllo, gli agenti avevano rinvenuto vicino all’ingresso, una quindicina di opere d’arte che i due avrebbero preparato, pronti a trafugarle, forse destinate al mercato nero. I

l legale dei due uomini, l’avvocato Italo Alia ne aveva chiesto l’assoluzione per non avere commesso il fatto; secondo la sua tesi difensiva non ci sarebbero stati riscontri, al di là della presenza dei due uomini, delle intenzioni del furto e nessuno strumento funzionale a commetterlo. In subordine, aveva chiesto il minimo della pena e la sospensione condizionale. Il giudice, come detto, ha condannato i due uomini, revocando le misure cautelari in essere e ha disposto la sospensione condizionale della pena. Le motivazioni saranno depositate entro 15 giorni.

