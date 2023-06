Con l’arrivo dell’estate si avvia l’operazione “Mare Sicuro”: lo scorso anno, salvate 11 persone

Con l’avvio della stagione torna l’operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera lungo le coste del ragusano. Questa operazione coinvolge il Compartimento marittimo di Pozzallo, che impiega un’equipe di uomini e donne insieme a 5 mezzi navali lungo i circa 80 km di costa che si estendono dai Pantani Longarini presso il Comune di Ispica a Scoglitti. L’obiettivo principale è quello di intervenire in caso di emergenze.

L’operazione Mare Sicuro prevede anche l’intensificazione dell’attività ispettiva della Guardia Costiera per proteggere l’ambiente e garantire un uso regolare della fascia costiera.

MARE SICURO: I NUMERI DELLA SCORSA STAGIONE ESTIVA

Un elemento importante dell’operazione è il rilascio del “Bollino Blu” per i diportisti. Questo permette di evitare duplicazioni inutili nei controlli sulle imbarcazioni, promuovendo il principio di “autotutela” per garantire la sicurezza. Nella scorsa stagione estiva, sono state salvate 11 persone e sono state soccorse 4 imbarcazioni da diporto. La maggior parte delle emergenze in mare sono correlate a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili, come guasti al motore o condizioni meteorologiche marine avverse.