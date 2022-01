Auguri a nonna Stella e ai suoi 100 anni. Il segreto? Lavora a maglia tutti i giorni

Lavora a maglia e dispensa consigli anche ai più giovani, invogliandoli ad andare avanti e a superare gli ostacoli della vita quotidiana. E del resto lei, nonna Stella, che oggi ha festeggiato il bellissimo traguardo dei 100 anni, di difficoltà ne ha superate davvero tante, dalle due guerre alla Spagnola, e adesso al covid. Stella Di Stefano, originaria di Comiso, dove si è sposata circa 80 anni fa, e abitante a Pedalino, dove oggi ha festeggiato in casa, proprio nel lavoro a maglia, con l’uso degli aghi, e dunque nel tenersi continuamente impegnata, ha trovato il segreto della longevità. Ha 5 figli, 8 nipoti e 10 pronipoti, quest’ultimi sparsi un po’ per il mondo.

In qualche modo hanno fatto sentire la loro vicinanza attraverso le nuove tecnologie. Ma chi ha potuto non ha mancato alla festa e alla torta. Lucidissima e arzilla, nonna Stella è di una dolcezza infinita e riesce a colpire piacevolmente tutti i suoi interlocutori. Pronta a dar consigli e a stimolare opportunamente. “Falla questa cosa che ti piace, tanto al massimo puoi sbagliare”, ripete a quanti chiedono qualche suggerimento. Tra i suoi figli anche Pippo Massari, noto imprenditore ed ex segretario della Cna. Per la festa è arrivata anche MariaRita Schembari, sindaco di Comiso, che ha donato una targa ricordo. Immancabile la torta a forma di 100, tagliata e mangiata con gusto. Auguri dalla redazione di Ragusaoggi.it