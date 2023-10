Comiso, si è spenta la preside Italia Loggia Fedino

Si è spenta a Comiso l’ex dirigente scolastica Italia Loggia Fedino. Era stata docente e a lungo preside della scuola media Pirandello di Comiso.

Aveva 88 anni. Da tempo in pensione, Italia Loggia Fedino era stata animatrice della vita culturale di Comiso. Insieme ad altri amici aveva fondato l’Università della Terza Età (Unitre) ed aveva organizzato per anni cicli di conferenze e momenti di approfondimento e di studio.

I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di sant’Antonio a Comiso.



Il ricordo della sindaca Maria Rita Schembari



La ricorda la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari. “Quando si è veri Insegnanti non lo si è mai nel tempo dettato dall’orario scolastico, né nello spazio circoscritto dalle pareti dell’aula, Italia aveva trasfuso questo desiderio di divulgare conoscenza e di coinvolgere con generosità quante più persone possibile, fondando e guidando lustro dopo lustro l’Unitre cittadina: in quella associazione si alternavano relatori delle più disparate discipline, coinvolti dalle eccezionali doti relazionali della Presidente, che sapeva organizzare per i suoi soci, per ogni anno accademico, cicli di conversazioni e lezioni su materie legali, questioni di salute, temi di arte e letteratura…

Quando ci lascia una figura del genere, una Donna di questa caratura, una madre di temperamento e forza eccezionali, una animatrice instancabile della vita associativa della nostra comunità, il pianto della famiglia, dei figli e degli adorati nipoti, è condiviso da tutti quelli che hanno avuto l’onore ed il privilegio di starle accanto e di beneficiare di questo suo quotidiano dono di sé e del proprio tempo”.

Il ricordo dell’ex sindaco Pippo Digiacomo



E l’ex sindaco Pippo Digiacomo: “Italia era una donna forte, intelligente, appassionata. Poi per noi era come una di famiglia. Certamente un punto di riferimento per la sua di famiglia, per la scuola, per la società nella quale era un soggetto attivo generoso: insegnante, preside, presidente per tanti anni dell’Unitrè… Una vita intensa, la sua. Un rimpianto grande per noi”.

