Comiso, l’Mpa bussa alla maggioranza: faccia a faccia con la sindaca Schembari e FdI

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Prove di dialogo a Palazzo di città. A Comiso il movimento autonomista Mpa – Grande Sicilia si è seduto attorno a un tavolo con la sindaca Maria Rita Schembari e con il commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Peppe Alfano, per un primo confronto sul futuro della città.

La delegazione autonomista era guidata da Paolo Ferrara, vicecommissario provinciale dell’Mpa, insieme al sindaco di Acate Gianfranco Fidone, al responsabile cittadino del movimento a Comiso Claudio Calabrese, a Salvo Girlando e a Peppe Caruso.

Secondo quanto riferisce il movimento, dall’incontro è emersa una convergenza significativa su numerosi temi che riguardano la città. L’obiettivo dichiarato è proseguire il confronto, individuare le priorità e valutare iniziative concrete sulle questioni più rilevanti per la comunità comisana.

«C’è la volontà di avviare un dialogo, fondato sulla capacità di individuare soluzioni concrete per la città», commenta Ferrara, che parla di un confronto significativo su diversi temi strategici. «Come Mpa – Grande Sicilia siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo e attenzione alle esigenze del territorio».

Per gli autonomisti la riunione segna un passaggio importante: il movimento conferma così la volontà di entrare attivamente nel dibattito politico e amministrativo cittadino, lavorando a proposte per rispondere alle necessità della comunità. Resta da capire quali forme prenderà il dialogo con l’amministrazione e con Fratelli d’Italia nelle prossime settimane.

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