Comiso: il centro storico si rifà il look con la pavimentazione in pietra locale

Le strade del centro storico di Comiso rifatte in pietra di Comiso. Torna l’antico basolato in pietra che, negli anni 80, era stato ricoperto con uno strato di asfalto.

Interventi completati in via Virgilio, via Degli Studi, via canonico Flaccavento

Il rifacimento delle strade del centro storico ha riportato all’antico aspetto le vie Degli Studi (che in passato ospitava varie scuole cittadine e oggi il solo il plesso elementare De Amicis), la via Virgilio, la via Canonico Flaccavento (limitrofa alla basilica dell’Annunziata e all’antico Oratorio di San Filippo Neri). Rifatto anche il piazzale antistante l’oratorio e il piccolo sagrato della ex Chiesa del Gesù, che oggi ospita uffici comunali.

I lavori stanno proseguendo nella zona di via Matrice, che costeggia la basilica di Santa Maria delle Stelle (Chiesa Madre) e nel cortile della biblioteca comunale “Fulvio Stanganelli” e del Museo civico di Storia naturale (sul retro del Palazzo municipale). Qui saranno espiantati gli alberi che vi si trovavano, inadatti all’ambiente, nell’ambito di un riassetto architettonico dell’area in modo da rendere più agevole l’ingresso alla biblioteca comunale. Gli alberi attualmente siti all’interno della piazzetta e nel sagrato, saranno espiantati e ricollocati nel nuovo cimitero di Pedalino. Il progetto prevede anche il rifacimento del grande sagrato della Chiesa Madre, imponente tempio barocco di Comiso, che si staglia con la sua facciata monumentale.

Quando i lavori saranno completati si avrà un nuovo aspetto del centro storico, nel quadrilatero che comprende le chiese di Maria Santissima Annunziata, Santa Maria delle Stelle e del Santuario di San Francesco all’Immacolata.

Il centro storico di Comiso “polo culturale”

L’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba ha sottolineato l’importanza del “rifacimento del pavimento tutto in pietra di Comiso, la pietra che da sempre caratterizza la nostra area e che è conosciuta in tutta Europa per la qualità della sua grana compatta”.

Il centro storico di Comiso si caratterizza, sempre di più, come “polo culturale”. Da qui a breve sarà pronto anche il Museo d’arte e ceramica Caruso (MACC) che permetterà di esporre le opere che il maestro Nino Caruso ha donato.

(nella foto, un tratto di via Degli Studi su cui insiste la scuola elementare De Amicis)

Le strade del centro storico di Comiso rifatte in pietra di Comiso. Torna l’antico basolato in pietra che, negli anni 80, era stato ricoperto con uno strato di asfalto.

Interventi completati in via Virgilio, via Degli Studi, via canonico Flaccavento

Il rifacimento delle strade del centro storico ha riportato all’antico aspetto le vie Degli Studi (che in passato ospitava varie scuole cittadine e oggi il solo il plesso elementare De Amicis), la via Virgilio, la via Canonico Flaccavento (limitrofa alla basilica dell’Annunziata e all’antico Oratorio di San Filippo Neri). Rifatto anche il piazzale antistante l’oratorio e il piccolo sagrato della ex Chiesa del Gesù, che oggi ospita uffici comunali.

I lavori stanno proseguendo nella zona di via Matrice, che costeggia la basilica di Santa Maria delle Stelle (Chiesa Madre) e nel cortile della biblioteca comunale “Fulvio Stanganelli” e del Museo civico di Storia naturale (sul retro del Palazzo municipale). Qui saranno espiantati gli alberi che vi si trovavano, inadatti all’ambiente, nell’ambito di un riassetto architettonico dell’area in modo da rendere più agevole l’ingresso alla biblioteca comunale. Gli alberi attualmente siti all’interno della piazzetta e nel sagrato, saranno espiantati e ricollocati nel nuovo cimitero di Pedalino. Il progetto prevede anche il rifacimento del grande sagrato della Chiesa Madre, imponente tempio barocco di Comiso, che si staglia con la sua facciata monumentale.

Quando i lavori saranno completati si avrà un nuovo aspetto del centro storico, nel quadrilatero che comprende le chiese di Maria Santissima Annunziata, Santa Maria delle Stelle e del Santuario di San Francesco all’Immacolata.

Il centro storico di Comiso “polo culturale”

L’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba ha sottolineato l’importanza del “rifacimento del pavimento tutto in pietra di Comiso, la pietra che da sempre caratterizza la nostra area e che è conosciuta in tutta Europa per la qualità della sua grana compatta”.

Il centro storico di Comiso si caratterizza, sempre di più, come “polo culturale”. Da qui a breve sarà pronto anche il Museo d’arte e ceramica Caruso (MACC) che permetterà di esporre le opere che il maestro Nino Caruso ha donato.

(nella foto, un tratto di via Degli Studi su cui insiste la scuola elementare De Amicis)