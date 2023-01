Comiso: dava fastidio in un ristorante e poi aggredisce i carabinieri. Arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri di Comiso un uomo, B.C.B., classe ’70. L’uomo è stato segnalato perchè si comportava in modo molesto in un ristorante del posto.

I carabinieri hanno subito notato che l’uomo era in forte stato di alterazione psico-fisica. Era anche in possesso di un coltello ma ha cercato di farlo cadere per non farlo notare ai militari. Proprio per tentare di recuperare il coltello, B.C.B. ha iniziato a strattonare i carabiniere e alla fine ha dato uno schiaffo a un carabiniere.

Infine, è stato posto sottocrontrollo e arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. E’ stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di rito direttissimo per la convalida dell’arresto.