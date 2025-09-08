Comiso celebra i suoi giovani talenti: premiati gli studenti meritevoli

Una serata all’insegna dell’eccellenza, della dedizione e del futuro. Venerdì scorso, al Teatro Naselli di Comiso, si sono svolte le Premiazioni al Merito nell’ambito del progetto “Connessioni Studentesche”, fortemente voluto dal sindaco Maria Rita Schembari e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino.

Premiati gli studenti di Comiso e Pedalino

Sul palco sono saliti tutti i ragazzi delle terze medie e degli istituti superiori di Comiso e Pedalino, premiati per l’impegno costante, i risultati raggiunti e la maturità dimostrata. Un riconoscimento che va oltre i voti, valorizzando dedizione, responsabilità, curiosità e resilienza.

Il messaggio dell’assessore Cubisino

“Educare la mente senza educare il cuore non è educazione” – ha ricordato l’assessore Cubisino citando Aristotele – “questa frase rappresenta lo spirito della serata, che premia non solo il merito scolastico, ma anche i valori e la crescita personale dei nostri giovani”.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Emma Messina, autrice del libro “LAMBDA, la voce del mare”, esempio di creatività e ispirazione per le nuove generazioni.

Arte, musica e comunità unite per i giovani

L’evento è stato impreziosito dall’apertura musicale di Simone Alessi alla chitarra e dal canto di Marta La Rosa, che hanno reso la serata ancora più suggestiva.

