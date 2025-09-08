Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report […]
Comiso celebra i suoi giovani talenti: premiati gli studenti meritevoli
08 Set 2025 11:52
Una serata all’insegna dell’eccellenza, della dedizione e del futuro. Venerdì scorso, al Teatro Naselli di Comiso, si sono svolte le Premiazioni al Merito nell’ambito del progetto “Connessioni Studentesche”, fortemente voluto dal sindaco Maria Rita Schembari e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino.
Premiati gli studenti di Comiso e Pedalino
Sul palco sono saliti tutti i ragazzi delle terze medie e degli istituti superiori di Comiso e Pedalino, premiati per l’impegno costante, i risultati raggiunti e la maturità dimostrata. Un riconoscimento che va oltre i voti, valorizzando dedizione, responsabilità, curiosità e resilienza.
Il messaggio dell’assessore Cubisino
“Educare la mente senza educare il cuore non è educazione” – ha ricordato l’assessore Cubisino citando Aristotele – “questa frase rappresenta lo spirito della serata, che premia non solo il merito scolastico, ma anche i valori e la crescita personale dei nostri giovani”.
Un riconoscimento speciale è stato assegnato a Emma Messina, autrice del libro “LAMBDA, la voce del mare”, esempio di creatività e ispirazione per le nuove generazioni.
Arte, musica e comunità unite per i giovani
L’evento è stato impreziosito dall’apertura musicale di Simone Alessi alla chitarra e dal canto di Marta La Rosa, che hanno reso la serata ancora più suggestiva.
