Comisano condannato per falso torna in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Comiso hanno dato esecuzione a un provvedimento della Procura della Repubblica di Catania nei confronti di un 42enne residente in città, già condannato per falso.

La condanna e l’affidamento ai servizi sociali

L’uomo, riconosciuto colpevole in via definitiva, era stato condannato a 1 anno e 9 mesi di reclusione. Stava espiando la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa al carcere che consente ai condannati di intraprendere un percorso di reinserimento.

Le violazioni accertate dalla Polizia

Durante i controlli di routine, gli agenti del Commissariato hanno però rilevato più violazioni delle prescrizioni imposte. A seguito delle ripetute segnalazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha disposto la sospensione della misura alternativa.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza

Con il nuovo provvedimento, il 42enne è stato destinato a scontare la pena residua in carcere. Gli agenti lo hanno quindi condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove proseguirà l’espiazione della condanna.

