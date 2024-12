Spacciava mentre era in affidamento ai servizi sociali: condannato a 8 anni

Era in possesso di 170 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e oltre 2300 euro in contanti. E poi c’era anche una carcassa di una Fiat Panda, rubata qualche giorno prima. E’stato condannato a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni oltre al pagamento di 40.000 euro di multa, A.D.M, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e riciclaggio di un’autovettura.

Il 33enne vittoriese – difeso dall’avvocato Giuseppe Di Stefano – ha numerosi precedenti penali. A marzo la Polizia – Squadra mobile e agenti del Commissariato di Vittoria con il supporto di unità cinofile – aveva perquisito abitazione e capannone del 33enne. Oltre alla droga, 171 grammi di cocaina e 20 di hashish e materiale per il confezionamento, erano stati rinvenuti 2.325 euro in banconote di vario taglio. La droga purissima e solo in parte da lavorare era suddivisa e riposta in due marsupi. L’arresto venne convalidato con la conferma della custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Procura tenendo anche in considerazione che l’uomo era già gravato da numerosi precedenti specifici e che era in affidamento ai servizi sociali.

Durante la perquisizione era stata rinvenuta la carcassa di una autovettura Fiat Panda, oggetto di furto pochi giorni prima; per questo l’accusa di riciclaggio. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 7 anni carcere; il gip ha aggravato la condanna valutando la recidiva e il fatto che i reati siano stati commessi mentre il soggetto era appunto in affidamento ai servizi sociali. Il 33enne è coinvolto anche in un procedimento penale per una serie di furti d’auto assieme ad altri complici, oltre a riciclaggio e ricettazione; in quella occasione venne rinvenuto anche un attrezzo elettronico che sarebbe stato utilizzato dal gruppo, per decodificare le chiavi di accensione delle autovetture da rubare. foto di repertorio



