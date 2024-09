Colpo di mercato della Volley Modica: arriva William Padura Diaz

L’Avimecc Modica mette a segno un colpo importante con l’acquisto dell’opposto italo-cubano William Padura Diaz, giocatore di grande esperienza e talento. Dopo una lunga trattativa, la dirigenza modicana è riuscita a portare a Modica un atleta con oltre 6000 punti segnati in più di 400 partite disputate.

Padura Diaz, nato a L’Avana nel 1986, ha una carriera prestigiosa che lo ha visto giocare per diverse squadre di alto livello sia in Italia che all’estero. Dopo aver iniziato nel Volley Cuba, ha esordito in Italia con l’Edilesse Cavriago, proseguendo poi tra B1, A2 e Superlega con squadre come Corigliano, Vero Volley Monza, Emma Villas Siena, Prisma Taranto e altre. Nel suo palmarès, Padura Diaz vanta due vittorie del campionato di Serie A2, due Coppe Italia e una Supercoppa.

Il presidente dell’Avimecc Modica, Ezio Aprile, e il DG Luca Leocata si sono detti entusiasti di aver raggiunto un accordo con un giocatore di tale calibro, soprattutto dopo il dietro front di un altro acquisto, Martinez. Coach Enzo Distefano, anch’egli soddisfatto, ha ringraziato la dirigenza per aver completato il roster con un atleta che considera fondamentale per gli obiettivi stagionali.

William Padura Diaz farà il suo esordio con la maglia dell’Avimecc Modica il 3 novembre contro la Sieco Service Ortona, dopo aver scontato tre giornate di squalifica. Diaz si è detto molto contento di questa nuova avventura e impaziente di iniziare gli allenamenti, esprimendo il desiderio di vedere il PalaRizza pieno di tifosi.

