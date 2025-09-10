Colpo di fortuna a Vittoria: vinti 31mila euro al 10eLotto

Colpo di fortuna in Sicilia grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 9 settembre, un fortunato giocatore di Vittoria ha centrato un ricco premio da 31mila euro grazie a un “5 Doppio Oro” giocato in via Roma.

I numeri del concorso

Secondo quanto riporta Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2025 il totale delle vincite ha già superato quota 2,7 miliardi di euro, a testimonianza della grande diffusione e popolarità del gioco.

Il gioco può creare dipendenza patologica.

