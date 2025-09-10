Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Colpo di fortuna a Vittoria: vinti 31mila euro al 10eLotto
10 Set 2025 10:29
Colpo di fortuna in Sicilia grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 9 settembre, un fortunato giocatore di Vittoria ha centrato un ricco premio da 31mila euro grazie a un “5 Doppio Oro” giocato in via Roma.
I numeri del concorso
Secondo quanto riporta Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2025 il totale delle vincite ha già superato quota 2,7 miliardi di euro, a testimonianza della grande diffusione e popolarità del gioco.
Il gioco può creare dipendenza patologica.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it