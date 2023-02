Circa 200 gli interventi dei vigili del fuoco: salvati tre disabili a Scoglitti rimasti intrappolati. Riaprono alcune strade

Poco più di 200, in tutto, gli interventi che si sono registrati ieri da parte dei vigili del fuoco di Ragusa per fronteggiare l’eccezionale ciclone mediterraneo che ha investito l’intera provincia.

A SCOGLITTI, SALVATE TRE PERSONE DISABILI

Ieri, in contrada Cammarana, frazione di Scoglitti, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo tre persone disabili e una ragazza che erano rimasti intrappolati in due villette. La forza d’urto dell’acqua aveva invaso le proprie abitazioni, impedendo loro di muoversi.

Le persone soccorse sono state affidate alle prime cure del 118. E’ partita intanto da parte delle amministrazioni comunali la ricognizione dei primi danni. A Modica, in alcuni istituti scolastici della Città, si sono registrate delle cadute di parte dell’intonaco dei soffitti , per fortuna non hanno provocato conseguenze.

CICLONE, RIAPRONO ALCUNE STRADE, NE RESTANO CHIUSE ALTRE

Lungo la SS 194 “Ragusana” è stato riaperto il tratto presso Catania (km 11,500) mentre permane la chiusura presso Monterosso Almo (km 59) per fenomeno franoso e a Giarratana (km 194) per allagamento. A Carlentini, sulla SS 114 “Orientale Sicula” è istituito il senso unico alternato tra il km 11,350 ed il km 11,500 con deviazione per il solo traffico leggero per chi viaggia in direzione Catania all’interno del centro urbano. Lungo la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” è stata riaperto al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – il tratto preso Noto (km 364) mentre permane la chiusura della statale a Gela (km 281,600) per esondazione del torrente Ficuzza. In merito alla rete ferroviaria sono sospese, oggi e domani, le tratte Caltagirone – Lentini – Catania Siracusa – Gela – Modica – Caltanissetta, con probabile riapertura lunedi’ prossimo.