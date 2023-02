Ciclone mediterraneo: chiude la circonvallazione di Ibla per uno smottamento, problemi anche a Ispica. AGGIORNAMENTI

Contrinuano abbandonati le piogge sulla Sicilia orientale. Dalla mezzanotte ad ora, si sono raggiunte le prime punte di 100 mm nell’entroterra siracusano. Nel ragusano, accumuli tra i 25 e i 50 mm. Il ciclone mediterraneo comincia a prendere forma, posizionato con il suo minimo a sud di Malta.

Si svilupperà ancora, risalendo in giornata verso nord. Anche domani, infatti, è prevista una giornata di piogge intense, vento e neve.

CICLONE MEDITERRANEO: DISAGI A IBLA

A causa di uno smottamento è stata chiusa la circonvallazione di Ibla su via Ottaviano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile comunale. Per fortuna non ci sono feriti ma sicuramente la situazione va monitorata, anche perchè la zona si trova in prossimità di una struttura alberghiera.

CICLONE MEDITERRANEO: PROBLEMI A ISPICA

A parte lo smottamento alla circonvallazione di Ibla, al momento in provincia non si segnalano ulteriori criticità, fatto salvo per Ispica, dove è stato chiuso per precauzione il ponte della ferrovia dell’ex Sp. 86. Qui, sono state attivate le squadre di polizia municipale, volontari e tecnici.