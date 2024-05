Cedeva droga a un minorenne, denunciato 23enne gambiano per spaccio in piazza Matteotti a Ragusa

Un giovane gambiano di 23 anni è stato denunciato a Ragusa dai carabinieri per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato mentre vendeva hashish a un minorenne in piazza Matteotti.

COLTO IN FLAGRANZA DI REATO

L’operazione ha permesso di interrompere la cessione di pochi grammi di hashish. Durante la perquisizione personale del giovane africano, sono state rinvenute altre dosi dello stesso stupefacente, già confezionate e pronte per la vendita. La sostanza è stata sequestrata e il cittadino gambiano è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

Successivamente, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa per detenzione ai fini di spaccio di modica quantità di sostanza stupefacente. Per quanto riguarda il minorenne coinvolto, è stata effettuata una segnalazione alla Prefettura locale come assuntore di sostanze stupefacenti, avviando così il percorso amministrativo previsto per i consumatori di droghe.

