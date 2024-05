Furto in un’abitazione di Punta Braccetto: denunciato tunisino. Recuperata la refurtiva

Aveva rubato in un’abitazione di Punta Braccetto gioielli e denaro. Questo hanno accertato i carabinieri che hanno denunciato un cittadino tunisino di 33 anni, residente a Ragusa, per un furto aggravato. Il furto si è verificato il 2 maggio e la refurtiva è stata recuperata dai carabinieri.

IL FURTO

Il tunisino si era introdotto furtivamente all’interno di una casa vacanze di proprietà di un uomo di 60 anni di Comiso. Il proprietario aveva installato un sistema di videosorveglianza per proteggere la sua abitazione e ciò ha permesso ai Carabinieri di identificare il responsabile del furto.

Durante una perquisizione, i Carabinieri hanno trovato il tunisino in possesso degli strumenti utilizzati per effettuare l’effrazione degli infissi esterni dell’abitazione, così come la refurtiva, che includeva gioielli e una somma in contanti di circa mille euro. Tutto il materiale è stato restituito al legittimo proprietario.

Il cittadino tunisino, fino ad allora incensurato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per furto aggravato.

