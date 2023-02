Ciclone mediterraneo, la piena del torrente Modica-Scicli, impraticabili alcune strade, chiusa la “Fiumara”. VIDEO e FOTO

Continuano le piogge a causa del ciclone mediterraneo al momento in atto nelle province della Sicilia orientale. Stanotte, si è ingrossato il torrente Modica-Scicli. Una squadra di operai è rimasta bloccata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

CICLONE MEDITERRANEO, LE PIOGGE CONTINUANO ANCORA

Il video mostra il torrente nelle condizioni in cui si trovava ieri sera. Per quanto riguarda le previsioni meteo, le piogge dovrebbero continuare ancora per tutta la mattinata.

Situazione abbastanza critica anche nelle borgate marinare di Sampieri, Arizza e Donnalucata, dove le piogge hanno creato non pochi danni, principalmente sugli approdi e nei moletti. (vedi foto).

La Strada Modica Scicli via Fiumara è stata comunque chiusa da ieri sera. La SP 54 è al momento impraticabile per allagamenti e alberi caduti. Si prega di adottare la massima prudenza lungo la SP 42 per la pericolosità del manto stradale a causa di oltre 50 cm di acqua e lungo la SP64, in particolare nel tratto che interessa C/da Arizza, per allagamenti.

Questa la situazione nella zona Scicli-Modica.